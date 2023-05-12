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رياضة

"يويفا" يتحرك لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

Lebanon 24
12-05-2023 | 16:00
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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحرك لنقل مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال، وذلك بسبب مخاوف من حدوث أعمال شغب عقب الانتخابات العامة في تركيا.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية الأهم يوم 10 حزيرن المقبل، على ملعب "أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية.
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وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس نقل النهائي من اسطنبول إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وأضافت: "يوجد مخاوف من حدوث أعمال شغب، بسبب الانتخابات العامة في تركيا. الاتحاد الأوروبي قدم طلبا بشكل غير رسمي لنظيره البرتغالي لمعرفة مدى جاهزية ملعب دا لوز، الذي استضاف النهائي في نسختي 2014 و2020". (روسيا اليوم)
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