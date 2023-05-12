"العودة المنتظرة".. صحيفة تكشف نية تشافي بشأن ميسي

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تكثر الأخبار حول "العودة المنتظرة" لليونيل ميسي إلى برشلونة، وجاءت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" لتؤكد إنه بالفعل أصبح من أهداف المدرب تشافي هذا الصيف.وقالت الصحيفة إن برشلونة وضع "خطة جدوى" سيقدمها لرابطة الدوري الأسبوع المقبل، وفي حال تحقيق أهدافها سيستطيع الفريق التعاقد مع ميسي.وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي بالفعل طلب من الإدارة المحاولة بجدية للتوقيع مع ميسي، وإعادته إلى كتالونيا، وهي مهمة صعبة بحكم ارتفاع راتب اللاعب، فضلا عن العروض السخية التي يتلقاها من الدوري السعودي.ومن ناحيته، أشار رئيس الرابطة خافيير تيباس، إلى أن رحيل أسطورة الفريق سيرجيو بوسكيتس نهاية الموسم، تزيد من فرصة التوقيع مع ميسي، من الناحية المادية.من ناحية أخرى، يسعى برشلونة كذلك للتوقيع مع لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، لتعويض رحيل بوسكيتس في خط الوسط. (سكاي نيوز عربية)