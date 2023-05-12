الهلال يُتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة (فيديو)

حصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد فوزه على الوحدة، بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.

شيييييييييييييييييل 💙 pic.twitter.com/Wk64NPaHac — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) May 12, 2023 Advertisement



وعقب هذا الانتصار، أصبح نادي الهلال يمتلك 10 ألقاب من مسابقة كأس الملك، في حين تجمد رصيد الوحدة عند لقبين تُوّج بهما في عامي 1957 و1966. وعقب هذا الانتصار، أصبح نادي الهلال يمتلك 10 ألقاب من مسابقة كأس الملك، في حين تجمد رصيد الوحدة عند لقبين تُوّج بهما في عامي 1957 و1966.

وكان الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد في نصف النهائي بهدف دون رد، وكان قد فاز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في الدور ربع النهائي، والاتفاق في الدور الأول، برباعية نظيفة.



بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على ضمك في الدور الأول بهدف نظيف، ثم الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، ثم أقصى النصر بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي. (سكاي نيوز)