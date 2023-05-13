الهلال السعودي يخرج عن صمته.. حقيقة "الاتفاق مع ميسي" كشفت!

ارتبط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال لصفوف الهلال السعودي في الأيام الماضية، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

ونفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع ميسي للانتقال للدوري السعودي، وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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وقالت الصحيفة إن "الهلال يرغب بشدة في ضم ميسي، لكن النادي السعودي أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني، رغم أن بعض التقارير اعتبرت الانتقال أمرا محسوما".

واعترف نادي الهلال بإجرائه اتصالات لمحاولة التعاقد مع ميسي، لكنه أكد أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لغاية اللحظة، وفقاً للصحيفة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن أولوية النادي السعودي في الوقت الحالي تتمثل في التعاقد مع ميسي.

وتابعت: "الهلال يعتبر ميسي هدفه الأكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا نجحوا في ضمه؛ فسيذهبون لتحقيق الأهداف الكبيرة الأخرى، بدءا من التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس".

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، أعلن رحيل قائده بوسكيتس، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، مع تلقيه عروضاً من الهلال والنصر والشباب، للتعاقد معه. (جول)