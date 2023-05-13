Advertisement

رياضة

الهلال السعودي يخرج عن صمته.. حقيقة "الاتفاق مع ميسي" كشفت!

Lebanon 24
13-05-2023 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1066375-638195603489032811.jpg
Doc-P-1066375-638195603489032811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتبط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال لصفوف الهلال السعودي في الأيام الماضية، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.
 
 
ونفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع ميسي للانتقال للدوري السعودي، وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
Advertisement
 
 
 وقالت الصحيفة إن "الهلال يرغب بشدة في ضم ميسي، لكن النادي السعودي أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني، رغم أن بعض التقارير اعتبرت الانتقال أمرا محسوما".
 
 
واعترف نادي الهلال بإجرائه اتصالات لمحاولة التعاقد مع ميسي، لكنه أكد أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لغاية اللحظة، وفقاً للصحيفة.
 
 
كذلك أشارت الصحيفة إلى أن أولوية النادي السعودي في الوقت الحالي تتمثل في التعاقد مع ميسي.
 
 
وتابعت: "الهلال يعتبر ميسي هدفه الأكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا نجحوا في ضمه؛ فسيذهبون لتحقيق الأهداف الكبيرة الأخرى، بدءا من التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس".
 
جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، أعلن رحيل قائده بوسكيتس، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، مع تلقيه عروضاً من الهلال والنصر والشباب، للتعاقد معه. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:22 | 2023-05-13
23:57 | 2023-05-12
23:00 | 2023-05-12
16:00 | 2023-05-12
14:00 | 2023-05-12
13:56 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website