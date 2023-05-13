بعد ما قدمته في مونديال 2022.. ماذا ستفعل قطر لكأس آسيا 2023؟

كان كأس العالم 2022 الذي نظمته دولة قطر يشبه الأفلام، لكنه كان حقيقياً، فبعد تحضيرات استمرت ما يقارب 12 عاماً قدمت قطر بطولة رائعة أذهلت العالم بأسره،من دون أن تتخلى عن ثقافتها ودينها وعاداتها من أجل هذا الحدث الكروي.

Advertisement

ويبدو أننا سنشاهد مسابقة كبيرة أخرى من الخيال من صنع قطر وهي بطولة كأس آسيا 2023، التي ستستضيفها الدوحة بعد ما تم اختيارها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بدلاً من الصين المعتذرة في أيار الماضي، بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا. ويبدو أننا سنشاهد مسابقة كبيرة أخرى من الخيال من صنع قطر وهي بطولة كأس آسيا 2023، التي ستستضيفها الدوحة بعد ما تم اختيارها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بدلاً من الصين المعتذرة في أيار الماضي، بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

التحضيرات بدأت..

أكدّ السيّد جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمّة المحلية لكأس آسيا 2023 لكرة القدم، أن دولة قطر انطلقت في التحضيرات لاستضافة البطولة القاريّة الجديدة، فالبلاد بدأت بتجهيز البنى التحتيّة للملاعب، وشبكة المواصلات والفنادق الفخمة، إلى جانب الزاد البشري الكبير الذي سيشرف على البطولة الآسيوية.

وبحسب الجاسم، سيشرف على تنظيم كأس آسيا الفريق نفسه الذي ساهم في تنظيم مونديال 2022، فيما ستشهد البطولة القارية إقامة منافساتها على ستة من أصل ثمانية ملاعب استضافت كأس العالم وهي: البيت، الجنوب، الثمامة، أحمد بن علي، المدينة التعليمية وخليفة الدولي، إضافة إلى استاد جاسم بن حمد واستاد عبد الله بن خليفة.

وحول آلية دخول الجماهير لحضور منافسات كأس آسيا 2023، قال المدير التنفيذي للجنة المنظمة المحلية إن "هيا" باتت منصة عمل حتى بعد انتهاء المونديال، حيث تعد إرثاً ومكتسباً من كأس العالم، وبالتالي ستكون حاضرة بشأن منح إذن الدخول إلى دولة قطر وسيتم الإعلان قريباً عن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية وإجراءات دخول الجماهير، حيث التنسيق جار مع كافة الجهات المختصة محلياً، وكذلك مع الاتحاد الآسيوي والاتحادات التي ستشارك منتخباتها في البطولة".

وأضاف: "ستكون هناك فعاليات جماهيرية قبل منافسات كأس آسيا تماماً وخلالها كما كانت الأمور عليه في كأس العالم وكأس العرب، وسنسعى جاهدين لضمان أفضل تجربة للجماهير من أجل الاستمتاع بحضور أفضل نسخة من البطولة القارية، خصوصاً أن موعد المنافسات يتزامن مع فترة طقس مثالي في قطر خلال شهري كانون الثاني وشباط".

وكانت قد شهدت دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم سحب قرعة كأس آسيا قطر 2023، التي تقام مبارياتها من 12 كانون الثاني إلى 10 شباط 2024.

24 منتخب في البطولة

تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية، بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، عندما توّج المنتخب القطري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على اليابان 3-1.

وتوزعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، وجاءت القرعة على الشكل التالي:

المجموعة 1: قطر - الصين - طاجيكستان - لبنان



المجموعة 2: أستراليا - أوزبكستان - سوريا - الهند



المجموعة 3: إيران - الإمارات - هونغ كونغ - فلسطين



المجموعة 4: اليابان - إندونيسيا - العراق - فييتنام



المجموعة 5: كوريا الجنوبية - ماليزيا - الأردن - البحرين



المجموعة 6: السعودية - تايلند - قرغيزستان - عمان



وسيلعب المنتخب القطري المباراة الافتتاحية ضد نظيره اللبناني في 12 كانون الثاني 2024.