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رياضة

الخليفي يحسم مستقبل أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

Lebanon 24
13-05-2023 | 05:00
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يرغب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإبقاء على المدافع المغربي أشرف حكيمي في صفوف النادي الفرنسي الموسم المقبل، وعدم عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.
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وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن حكيمي ما زال يحظى بثقة مجلس إدارة باريس سان جيرمان الكاملة يتقدمهم الرئيس الخليفي، والذي يرغب في إعادة بناء صفوف الفريق الموسم المقبل بوجود المدافع المغربي.


ويخطط الخليفي إلى إعادة تحسين البيئة المحيطة بحكيمي والمساعدة في حل كافة مشاكله الراهنة، لكنه يرفض في الوقت ذاته التفريط بالمدافع المغربي الذي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو قبل عامين.
 
وكانت مصادر صحفية سابقة قد أكدت أن حكيمي يعد واحداً من 7 لاعبين لا يمكن المساس بهم في صفوف النادي الباريسي بقرار من رئيسه القطري ناصر الخليفي، إلا أن النجم المغربي بات يظهر رغبة واضحة في الرحيل من أجل تغيير البيئة التي يحترف كرة القدم بها، في ظل ملاحقته بتهمة اعتداء جنسي في فرنسا انتهت بانفصاله عن زوجته السابقة هبة عبوك.
 
ومنذ زيادة شائعات رحيله، تصدر مانشستر يونايتد وتشيلسي سباق التعاقد مع حكيمي، وسط اهتمام مانشستر سيتي، فيما أغلق ريال مدريد الباب أمام عودة المدافع المغربي، حيث يصف فلورنتينو بيريز اللاعب بالخائن بعد إصراره على الرحيل صوب إنتر ميلان بعد انتهاء فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند. (win win)
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