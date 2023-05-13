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رياضة

مشروع ريال مدريد الجديد مهدد بالفشل!

Lebanon 24
13-05-2023 | 08:00
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تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لانتكاسة في محاولاته لبناء ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، بسبب خلاف قضائي مع "Ipic" صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.
وكان الاتفاق بين الصندوق وريال مدريد قد تم في عام 2014، لكن الاتفاقية انهارت بعدها في 2017 لأن مالك شركة Cepasa المملوكة للصندوق قام بسحب تمويل 400 مليون يورو من المشروع، بعدما أدرك أن المشروع الأصلي للملعب الذي يتضمن فندقًا كبيرًا ومركزًا للتسوق لن يتم تنفيذه.
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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن غرفة التحكيم التابعة للغرفة التجارية في باريس ترفض جميع مطالب ريال مدريد بالحصول على تعويضات عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2014.


ووفقًا لصحيفة "El Confidencial" فإن أصل الخلاف الذي انتهى بدعوى قضائية بقيمة مليون دولار في عام 2015، بدأ عندما ألغت محكمة العدل العليا في مدريد تعديلًا رئيسيًا في الخطة العمرانية العامة التي كانت ستسمح بتواجد الفندق ومركز التسوق بالملعب الجديد.
ولكن بعدها تغيرت الأمور وتقلصت المساحة القابلة للبناء بمقدار 30 ألف متر مربع، وهو ما تسبب في تغيير الخطة تمامًا وانسحاب إحدى الشركات الممولة للمشروع. (جول)
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