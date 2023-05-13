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رياضة
أنشيلوتي: شكوك حول مشاركة 3 لاعبين رئيسيين بمباراة السيتي
Lebanon 24
13-05-2023
|
14:00
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كشفت تقارير إعلامية عن احتمال غياب 3 من اللاعبين الرئيسيين في ريال مدريد عن مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي.
وقالت التقارير إن ريال مدريد لن يخاطر بمشاركة 3 لاعبين رئيسيين في مباراة الدوري الإسباني هذا الأسبوع ضد خيتافي من أجل إراحتهم قبل مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
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وأكد مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، أن مشاركة ثلاثي ريال مدريد المؤثر كريم بنزيمة ورودريغو وديفيد ألابا، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي، مثار شكوك كبيرة.
وكان فريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي تعادلا في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-1، لكن تلقى الفريق ضربة عندما لم يتدرب بنزيمة ورودريغو وألابا يوم السبت.
وأكد المدرب أنشيلوتي أنه لن يخاطر بمشاركة أي من الثلاثي في مباراة يوم السبت ضد خيتافي ضمن مباريات الدوري الإسباني "الليغا"، كما أنه لا يمكنه تقديم ضمانات بشأن استعدادهم لمواجهة سيتي على ملعب الاتحاد في مانشستر في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.
وقال أنشيلوتي: "نحن جيدون للغاية. لدينا بعض الشكوك مع بعض لاعبي كرة القدم الذين أصيبوا في مباراة الثلاثاء، وأضاف "بنزيمة وألابا ورودريغو لم يتعافوا من الإصابة بعد". (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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