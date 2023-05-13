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رياضة
باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي.. فما علاقة مبابي؟
Lebanon 24
13-05-2023
|
16:00
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كشفت تقارير صحافية فرنسية أن باريس سان جيرمان يريد التخلص من الظهير المغربي أشرف حكيمي بسبب انخفاض مستواه في الآونة الأخيرة، وتأثيره السلبي على نجم الفريق كيليان مبابي.
ولا يعيش حكيمي أفضل أيامه في أعقاب اتهامه بقضية اغتصاب، وانفصال زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك عنه.
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وأكدت "ليكيب" أن حكيمي الذي يقضي موسمه الثاني في فريق العاصمة الفرنسية، لم يعد بمستواه المعهود عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022، التي حصد خلالها منتخب بلاده المركز الرابع في مشاركة تاريخية.
وأشارت إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام فريق لوريان تسببت في انزعاج الطاقم التدريبي للفريق وأثارت ضده الكثير من الانتقادات الداخلية.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي لطالما دعم حكيمي في مواقف مختلفة، ولكن يمكن تفسير الأمر على أنه إرضاء لصديقه مبابي، ويعتقد البعض في النادي أن المغربي له تأثير "ضار" على قائد منتخب فرنسا.
وأكدت ليكيب أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي لن يتجاهل العروض المقدمة لحكيمي في الصيف إن وجدت.
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