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رياضة
ميسي يواجه غضب الجماهير في ليلة "الهبوط"
Lebanon 24
14-05-2023
|
00:46
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اقترب باريس سان جيرمان أكثر من الرقم القياسي بتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة 11 بعدما سحق ضيفه أجاكسيو 5-صفر، ليرسل منافسه إلى الدرجة الثانية، فيما صبت الجماهير في بارك دي برينس غضبها على ليونيل ميسي يوم السبت.
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وواجه ميسي، الذي بدأ أساسيا بعد إيقاف من النادي لغيابه عن تدريبات في الشهر الماضي، صيحات استهجان من الجماهير قبل وأثناء المباراة التي كانت من طرف واحد.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات بفضل أهداف فابيان رويز وأشرف حكيمي، وثنائية كيليان مبابي، فيما أحرز محمد يوسف بالخطأ في مرماه.
ويتفوق فريق المدرب كريستوف غالتييه بست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني و11 نقطة على أولمبيك مرسيليا الثالث الذي يستضيف أنجيه متذيل الترتيب يوم الأحد.
ولدى أجاكسيو 18 نقطة من 23 مباراة بفارق 11 نقطة عن أوكسير صاحب المركز 16، وتهبط آخر أربعة فرق، من إجمالي 20 فريقا، إلى الدرجة الثانية.
وأنهى كل فريق اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حكيمي وتوماس مانجاني في وقت متأخر.
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