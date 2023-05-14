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رياضة
سبيتسيا "المتعثر" يصعب مشوار ميلان نحو دوري الأبطال
Lebanon 24
14-05-2023
|
08:00
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مُني ميلان بانتكاسة في مسعاه لضمان مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه أمام مضيفه سبيتسيا المهدد بالهبوط 0-2 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.
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وتواصلت معاناة ميلان هذا الاسبوع بعد أن دخل الى المباراة في أعقاب سقوطه 2-0 ضد جاره و"ضيفه" إنتر على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الإياب المرتقب على الملعب ذاته الثلاثاء.
وسجل سبيتسيا الهدف الأول قبل ربع ساعة من النهاية عندما ارتدت رأسية الفرنسي كيلفان أميان من القائم لتعود إلى البولندي بريميشلاف فيشنييفسكي تابعها في الشباك.
وقضى سالفاتوري إسبوزيتو على آمال ميلان بمعادلة النتيجة عندما ضاعف تقدم فريقه من ضربة حرة رائعة وأسكن الكرة في أعلى الزاوية اليمنى (85).
وتجمد رصيد روسّونيري عند 61 نقطة في المركز الخامس، على بُعد نقطتين من إنتر ميلانو الذي يستضيف ساسوولو لاحقًا وأربع عن لاتسيو الذي تعادل مع ليتشي 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.
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