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رياضة

لماذا بات ريال مدريد يفضل فينيسيوس على مبابي؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 23:00
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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه يبدو أن ريال مدريد لم يعد يفكر الآن في دخول مفاوضات جديدة مع نجم نادي باريس سان جرمان، كيليان مبابي، وبات يفضل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على اللاعب الفرنسي. 
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ورغم طموح مبابي المعلن سابقا باللعب مع ريال مدريد فإنه رفض عرضه العام الماضي في اللحظات الأخيرة، وفضل البقاء مع سان جرمان بصفقة مالية كبيرة. 

ومع اقتراب نهاية الموسم وبداية الانتقالات الصيفية، فإن استراتيجية ريال مدريد المستقبلية، حسب ماركا، لم تعد تتضمن فكرة ضم مبابي، إذ يعتبر النادي الملكي أن النجم الفرنسي أهانه عندما أخلف وعده بالانضمام إليه العام الماضي. 

والأهم من ذلك أن ريال مدريد يعتبر أن أداء نجمه المهاجم فينيسيوس جونيور الآن أفضل من مبابي مع وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل سان جرمان الذي يضم أيضا ميسي ونيمار في صفوفه من تخطي ثمن النهائي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ. 

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفا رائعا، الثلاثاء، من تسديدة صاروخية بمرمى مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وسبق أن أحرز جونيور، 22 عاما، هدف التتويج بنسخة العام الماضي بالمباراة النهائية أمام ليفربول الإنكليزي أيضا.

ويقدم مبابي مستويات رائعة مع سان جرمان والمنتخب الفرنسي، إلا أن التتويج بلقب دوري الأبطال يبقى عصيا على اللاعب الشاب حتى الآن.
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