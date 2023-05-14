31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد فوزه على الحكمة.. الرياضي بيروت إلى نهائي بطولة السلة
Lebanon 24
14-05-2023
|
12:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل الرياضي بيروت للمرة الـ21 للدور النهائي من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما حسم سلسلة الدور نصف النهائي "فاينال فور" وغريمه التقليدي الحكمة بيروت، بفوزه 3 - 0 من خمس مباريات ممكنة.
Advertisement
وانتزع الرياضي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان الفوز من معقل منافسه في قاعة النادي الرياضي غزير بفارق ثلاث نقاط 96 - 94 بعد ظهر اليوم، ليكسر الرياضي افضلية الارض التي صبت في مصلحة منافسه بعد الدوري المنتظم.
ويلتقي الرياضي في الدور النهائي الفائز من سلسلة دينامو بيروت متصدر الدوري المنتظم وبيروت فيرست كلوب حامل اللقب الموسم الماضي، علما ان دينامو متقدم 2 - 0، ويستطيع حسم السلسلة مساء غد في حال فوزه بالمباراة التي يستضيفها في قاعته "رولاند أرينا" على طريق المطار.
Advertisement
الأكثر قراءة
واشنطن تطرح "الإسم المفاجأة" للرئاسة.. فهل تكافئ باريس في حاكمية "المركزي"؟
Lebanon 24
واشنطن تطرح "الإسم المفاجأة" للرئاسة.. فهل تكافئ باريس في حاكمية "المركزي"؟
05:00 | 2023-05-14
14/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ في الكارنتينا.. ما حصل مع عريفٍ في الجيش مُحزن جداً!
Lebanon 24
مأساةٌ في الكارنتينا.. ما حصل مع عريفٍ في الجيش مُحزن جداً!
02:17 | 2023-05-14
14/05/2023 02:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
Lebanon 24
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
09:43 | 2023-05-14
14/05/2023 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا تنجو من "فتنة".. ما ظهرَ في شوارعها "تحريضي"!
Lebanon 24
صيدا تنجو من "فتنة".. ما ظهرَ في شوارعها "تحريضي"!
03:30 | 2023-05-14
14/05/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
10:30 | 2023-05-14
14/05/2023 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-05-14
مدرب توتنهام وسان جرمان السابق يقود تشلسي
14:00 | 2023-05-14
بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي
11:00 | 2023-05-14
رونالدو يكشف طريقة الحصول على قميصه مع توقيعه (فيديو)
08:00 | 2023-05-14
سبيتسيا "المتعثر" يصعب مشوار ميلان نحو دوري الأبطال
07:53 | 2023-05-14
لبنان بطل العرب في الهوكي على الجليد
05:00 | 2023-05-14
سينر تحت "ضغوط" التوقعات الإيطالية.. فهل ينجح؟
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
14/05/2023 23:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
14/05/2023 23:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
14/05/2023 23:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact