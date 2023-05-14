Advertisement

رياضة

بعد فوزه على الحكمة.. الرياضي بيروت إلى نهائي بطولة السلة

Lebanon 24
14-05-2023 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1066912-638196897385552392.png
Doc-P-1066912-638196897385552392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل الرياضي بيروت للمرة الـ21 للدور النهائي من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما حسم سلسلة الدور نصف النهائي "فاينال فور" وغريمه التقليدي الحكمة بيروت، بفوزه 3 - 0 من خمس مباريات ممكنة.
Advertisement

وانتزع الرياضي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان الفوز من معقل منافسه في قاعة النادي الرياضي غزير بفارق ثلاث نقاط 96 - 94 بعد ظهر اليوم، ليكسر الرياضي افضلية الارض التي صبت في مصلحة منافسه بعد الدوري المنتظم.

ويلتقي الرياضي في الدور النهائي الفائز من سلسلة دينامو بيروت متصدر الدوري المنتظم وبيروت فيرست كلوب حامل اللقب الموسم الماضي، علما ان دينامو متقدم 2 - 0، ويستطيع حسم السلسلة مساء غد في حال فوزه بالمباراة التي يستضيفها في قاعته "رولاند أرينا" على طريق المطار.

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-14
14:00 | 2023-05-14
11:00 | 2023-05-14
08:00 | 2023-05-14
07:53 | 2023-05-14
05:00 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website