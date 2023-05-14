بعد فوزه على الحكمة.. الرياضي بيروت إلى نهائي بطولة السلة

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تأهل الرياضي بيروت للمرة الـ21 للدور النهائي من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما حسم سلسلة الدور نصف النهائي "فاينال فور" وغريمه التقليدي الحكمة بيروت، بفوزه 3 - 0 من خمس مباريات ممكنة.وانتزع الرياضي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان الفوز من معقل منافسه في قاعة النادي الرياضي غزير بفارق ثلاث نقاط 96 - 94 بعد ظهر اليوم، ليكسر الرياضي افضلية الارض التي صبت في مصلحة منافسه بعد الدوري المنتظم.ويلتقي الرياضي في الدور النهائي الفائز من سلسلة دينامو بيروت متصدر الدوري المنتظم وبيروت فيرست كلوب حامل اللقب الموسم الماضي، علما ان دينامو متقدم 2 - 0، ويستطيع حسم السلسلة مساء غد في حال فوزه بالمباراة التي يستضيفها في قاعته "رولاند أرينا" على طريق المطار.