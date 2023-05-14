برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه

حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد تغلبه على جاره اللدود إسبانيول بنتيجة 4-2 سهرة الأحد، في ديربي مدينة كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليغا الإسبانية.



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وبفوزه على اسبانيول، رفع بطل الدوري رصيده للنقطة 85 فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 31 في المركز قبل الأخير، ويقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. بهذا الفوز، ضمن برشلونة تتويجه باللقب رسمياً للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك قبل 4 جولات من انتهاء الموسم محافظًا على فارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.وبفوزه على اسبانيول، رفع بطل الدوري رصيده للنقطة 85 فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 31 في المركز قبل الأخير، ويقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.