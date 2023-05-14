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رياضة

برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه

Lebanon 24
14-05-2023 | 23:27
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حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد تغلبه على جاره اللدود إسبانيول بنتيجة 4-2 سهرة الأحد، في ديربي مدينة كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليغا الإسبانية.
بهذا الفوز، ضمن برشلونة تتويجه باللقب رسمياً للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك قبل 4 جولات من انتهاء الموسم محافظًا على فارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.
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وبفوزه على اسبانيول، رفع بطل الدوري رصيده للنقطة 85 فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 31 في المركز قبل الأخير، ويقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
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