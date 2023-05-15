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رياضة

اقتحام وهروب.. جماهير إسبانيول تفسد احتفالات لاعبي برشلونة بـ "الليغا" (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2023 | 00:00
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اقتحم جمهور إسبانيول ملعب مباراة فريقهم ضد برشلونة في ديربي كتالونيا لحرمان نجوم البرسا من الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني.
وحقق برشلونة فوزاً مستحقاً على إسبانيول (4-2) في ملعب "كورنيلا آل برات" ليحقق اللقب رقم 27 له في الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وقبل أربع جولات كاملة من النهاية.


وبعد انتهاء المباراة، ذهب نجوم برشلونة إلى دائرة المنتصف للقيام بالاحتفال التقليدي بالفوز باللقب، لكن جماهير إسبانيول اقتحمت الملعب لتجبر اللاعبين على الهرب والرجوع إلى غرفة الملابس في مشهد غير معتاد على إسبانيا.
 
 
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وتعد هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها فريق بلقب الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي على ملعب الأخير، بعد أن كررها ريال مدريد 3 مرات من قبل ضد أتلتيكو في أعوام 1955 و 1957 و 1977.


جدير بالذكر أنّ إسبانيول قد يكون ثاني الهابطين من الدوري الإسباني بعد إلتشي، إذ توقف رصيده عن 31 نقطة في المركز قبل الأخير.

رياضة

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