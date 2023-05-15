اقتحام وهروب.. جماهير إسبانيول تفسد احتفالات لاعبي برشلونة بـ "الليغا" (فيديو)

اقتحم جمهور إسبانيول ملعب مباراة فريقهم ضد برشلونة في ديربي كتالونيا لحرمان نجوم البرسا من الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزاً مستحقاً على إسبانيول (4-2) في ملعب "كورنيلا آل برات" ليحقق اللقب رقم 27 له في الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وقبل أربع جولات كاملة من النهاية.





وبعد انتهاء المباراة، ذهب نجوم برشلونة إلى دائرة المنتصف للقيام بالاحتفال التقليدي بالفوز باللقب، لكن جماهير إسبانيول اقتحمت الملعب لتجبر اللاعبين على الهرب والرجوع إلى غرفة الملابس في مشهد غير معتاد على إسبانيا.