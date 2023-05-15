فضيحة في الدوري الإسباني.. بطلها ريال مدريد!

خرق نادي ريال مدريد الإسباني أبسط قوانين كرة القدم وأكثرها وضوحا خلال مباراته بالدوري الإسباني أمام خيتافي، السبت الماضي.



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وبالعودة الى تفاصيل الواقعة، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي إخراج ماركو أسينسيو، صاحب هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 84 وإدخال المدافع ألفارو أودريوزولا. وقام ريال مدريد بتغيير اللاعب المستبدل خلال اللقاء، بعد دخول اللاعب البديل، وهو خرق واضح يكاد أن يكون لا يصدق.وبالعودة الى تفاصيل الواقعة، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي إخراج ماركو أسينسيو، صاحب هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 84 وإدخال المدافع ألفارو أودريوزولا.

هذا التبديل كان الخامس والأخير لريال مدريد، ولكن بعد دخول أودريوزولا أرض الملعب، قرر أنشيلوتي طلب "إعادة التبديل"، عندما لاحظ إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا.

بعدها، وافق الحكم بغرابة على "تغيير التبديل"، فأعاد أسينسيو لأرضية الملعب، وأخرج كامافينغا المصاب.





ووفقاً لصحيفة "أس" الاسبانية، فإن التبديل يعتبر خرقا واضحا للقانون.

وبحسب قوانين اللعبة التي نشرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ، لم يكن ينبغي على مدريد التراجع عن التغيير الذي اختاره للأفراد.

ويقول القانون 3.3 الذي يمثل "إجراء التبديل": "يكتمل الاستبدال عندما يدخل البديل إلى ميدان اللعب، من تلك اللحظة، يصبح اللاعب المستبدل لاعبا مستبدلا".



لكن في استاد سانتياغو بيرنابيو، لم يتبع الحكم خوان مارتينيز مونويرا هذه القاعدة.

مع وجود أودريوزولا على أرض الملعب وخروج أسينسيو منه، سمح مسؤول المباراة للمهاجم بالعودة والاستمرار في اللعب. ومع إصابة كامافينغا، كان على ريال مدريد اللعب بعشرة لاعبين، وعدم السماح للفريق "بالرجوع عن استبدال". (سكاي نيوز)