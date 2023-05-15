Advertisement

رياضة

هالاند يحطم رقماً قياسياً لمحمد صلاح!

Lebanon 24
15-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1067122-638197446454815383.jpg
Doc-P-1067122-638197446454815383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن النجم النرويجي إرلينغ هالاند من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، كان مسجلا باسم الدولي المصري نجم ليفربول محمد صلاح.
وأحرز هالاند هدفا لمانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح "السيتيزنز".
Advertisement
 
هذا الهدف جعله يحطم الرقم القياسي للدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.
 
وبات رصيد هالاند 36 هدفا كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.
ويستعد السيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل ذهابا 1-1 في مدريد.

ويحلم سيتي بحصد اللقب القاري لأول مرة، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويحلم بتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-05-15
07:43 | 2023-05-15
02:00 | 2023-05-15
00:00 | 2023-05-15
23:27 | 2023-05-14
23:00 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website