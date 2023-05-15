هالاند يحطم رقماً قياسياً لمحمد صلاح!

تمكن النجم النرويجي إرلينغ هالاند من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، كان مسجلا باسم الدولي المصري نجم ليفربول محمد صلاح.

وأحرز هالاند هدفا لمانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح "السيتيزنز".

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هذا الهدف جعله يحطم الرقم القياسي للدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.

وبات رصيد هالاند 36 هدفا كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.

ويستعد السيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل ذهابا 1-1 في مدريد.



ويحلم سيتي بحصد اللقب القاري لأول مرة، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويحلم بتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم. (سكاي نيوز)