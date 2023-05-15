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رياضة
بسبب فينيسيوس.. ريال مدريد لن يتعاقد مع مبابي!
Lebanon 24
15-05-2023
|
16:00
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني لم يعد يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف القادم، بسبب تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الملكي لم يعد يرغب في التعاقد مع مباب ولا يفكر أيضًا في بدء أي مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان.
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عدم رغبة الميرينغي في التعاقد مع النجم الفرنسي، البالغ من العمر 24 عامًا، تأتي بسبب فني وسبب آخر اقتصادي، حيث ترى إدارة الميرينغي حاليًا أن الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل من مبابي بالنسبة لمشروع الفريق في المستقبل، بحسب "ماركا".
ورغم الأداء المميز الذي يقدمه البرازيلي في الفترة الأخيرة والذي كان مفاجئًا لبعض المسؤولين في مدريد، فالحقيقة هي أن الثقة في فينيسيوس كانت كاملة ومطلقة منذ وصوله، على الأقل من الإدارة ومَن راهنوا على التعاقد معه في البداية.
أما من الناحية المالية، تقول ماركا إن الصفقة شبه مستحيلة، بدءًا من راتب مبابي الخرافي، وحتى العلاقات المتوترة بين الناديين وعدم التوافق بين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي.
جدير بالذكر أن مبابي كان قد جدد عقده مع النادي الباريسي في الموسم الماضي لمدة ثلاث سنوات، حيث يتقاضى 50 مليون يورو في الموسم الواحد. (win win)
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