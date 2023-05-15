Advertisement

رياضة

الملاكمون الروس يتلقون دعوات للتصفيات الأوروبية للأولمبياد

Lebanon 24
15-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1067152-638197495157855141.jpg
Doc-P-1067152-638197495157855141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح رئيس مجلس التدريب في الاتحاد الروسي للملاكمة إدوارد كرافتسوف بأنه من الأسهل على الروس الوصول إلى الأولمبياد عبر أوروبا وليس عبر آسيا.

جاء ذلك في تصريحات كرافتسوف لوكالة "تاس" اليوم الاثنين، حيث تابع: "تم إرسال الدعوات إلى ألبرت باترغازييف في فئة وزن 57 كلغم، وإلى فيسفولود شومكوف، وأعتقد أنهم أرسلوا دعوة كذلك إلى مسلم غادجيمحمدوف للمنافسة في التصفيات".
Advertisement
وأضاف كرافتسوف أن الفريق سينتظر قرار المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، إلا أنه أشار، في الوقت نفسه إلى أنه سيكون من الأصعب على الملاكمين الروس الوصول إلى الألعاب الأولمبية عبر آسيا بسبب أن مستوى المنافسة أعلى منها في أوروبا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت، شباط 2022، بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة بسبب الوضع حول أوكرانيا. وفي 4 اذار، منع الاتحاد الدولي للملاكمة IBA الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات الدولية تحت رعاية الاتحاد المحلي. وفي 5 تشرين الاول، ألغى الاتحاد الدولي للملاكمة تعليق مشاركة الملاكمين الروس والبيلاروسيين، وسمح لهم بالتنافس على الساحة الدولية برموز وطنية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-05-15
07:43 | 2023-05-15
05:00 | 2023-05-15
02:00 | 2023-05-15
00:00 | 2023-05-15
23:27 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website