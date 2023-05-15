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رياضة
بعد فوز ناديه بالدوري.. رئيس برشلونة يوجه نداء بشأن ميسي
Lebanon 24
15-05-2023
|
14:00
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قال رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوان لابورتا، غداة فوز الفريق بلقب البطولة، أمس الأحد، إنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عودة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق.
وردا على سؤال حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، قال لابورتا" "سنبذل قصارى جهدنا".
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كذلك أعرب نائب رئيس قسم الشؤون المالية في برشلونة، إدوارد روميو، عن تفاؤله بشأن آفاق عودة الأرجنتين. وقال "أي أخبار إيجابية هي أخبار جيدة".
ويوم الأحد، أصبح "برشلونة" قبل موعده بطلا لإسبانيا، بعد فوزه على نادي "إسبانيول" في مباراة الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.
وينتهي عقد ميسي مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بنهاية الموسم.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن لاعب كرة القدم سيغادر النادي، لأنه لا ينوي الموافقة على خفض راتبه بنسبة 75% الذي اقترحه النادي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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