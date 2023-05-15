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رياضة

وفاة لاعب عالمي شهير.. من هو؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 08:00
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توفي فيران أوليفيا قائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أوروبا لكرة القدم عام 1964، الأحد، عن عمر 86 عاما.

وفاز مدافع وقائد برشلونة السابق الذي لعب أكثر من 500 مباراة مع الفريق الكتالوني بين عامي 1956 و1969، بالدوري الإسباني مرتين (1959 و1960)، ورفع كأس الملك 4 مرات (1957 و1959 و1963 و1968).
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وقال النادي في موقعه على الإنترنت: "خلال الفترة التي قضاها كلاعب، كان مدافعا من الدرجة الأولى".

وعمل أوليفيا مديرا لبرشلونة في عهد الرئيس خوسيه لويس نونيز، بين عامي 1989 و1993. (سكاي نيوز)   
المصدر: سكاي نيوز عربية
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