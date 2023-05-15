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رياضة

"مجزرة تحكيمية"... إليكم هذا البيان عن إدارة نادي جونية الرياضي لكرة الصالات

Lebanon 24
15-05-2023 | 07:43
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صدر عن إدارة نادي جونية الرياضي لكرة الصالات (futsal) هذا البيان الرسمي:

إن إدارة نادي جونية الرياضي توضح بأن النادي لم ينسحب من مباراته الأخيرة مع توفير بل كان لدى النادي مطالب محقة بعد المجزرة التحكيمية التي تعرض لها الفريق في المباراة الثالثة في السلسلة النهائية وبعد تعرض النادي للظلم على جميع الأصعدة على مر السنين.
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فبعد كتابات رسمية عدة ونداءات عدة من أجل تحسين اللعبة وتطويرها، لم يأتِ أيّ ردّ من المعنيين. لذلك، قررت إدارة النادي إيقاف المباراة لعل أحد المسؤولين يستمع إلى المطالب المحقة لدى النادي، فساد جو من الهرج داخل الملعب، فما كان على أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلا أن ينزل إلى أرض الملعب ويدخل إلى غرفة الملابس ليجتمع مع إدارة النادي، فوعد بدرس الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة، فبادرت على الفور إدارة النادي بحسن النية وقررت دخول الفريق لبدء المباراة. علما بأن إدارة النادي كانت قد دفعت كل التكاليف المتوجبة عليها لإقامة المباراة وقدمت كشف بأسماء اللاعبين المشاركين ضمن المهلة المسموحة قانونيا، طلب الأمين العام من الحكم بدء المباراة فتمنع الأخيرعن ذلك بحجة أن بيته في النبطية بعيد والوقت متأخر.

تجدر الاشارة إلى بأن جو من الإلفة والمرح ساد بين لاعبي واداريي الفريقين.
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