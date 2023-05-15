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رياضة
مقابل 40 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يعرض نجمه للبيع
Lebanon 24
15-05-2023
|
23:00
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قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فتح الباب أمام رحيل نجم خط وسطه الدولي الإسباني فابيان رويز.
ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن سان جيرمان سيسمح برحيل رويز، في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو.
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وأشارت إلى أن صفقة بيع رويز ستسمح لباريس سان جيرمان بتحقيق مكاسب رأسمالية أمام قانون اللعب المالي النظيف، خاصة أن الفريق اشترى رويز من نابولي مقابل 23 مليون يورو.
وأوضحت الشبكة الفرنسية أن يوفنتوس من أبرز الأندية الراغبة في الحصول على خدمات رويز، خلال الصيف المقبل.
وخاض اللاعب الإسباني، 36 مباراة مع سان جيرمان في مختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
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