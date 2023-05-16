برشلونة يحتفل بلقب الليغا وسط الآلاف من الجماهير (فيديو)

احتفل نجوم برشلونة مع جماهيرهم، عقب تتويج النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني إثر الفوز على إسبانيول بنتيجة 4-2 في الأسبوع الرابع والثلاثين من الليغا.

وظهر لاعبو برشلونة فوق حافلة مكشوفة احتفالاً باللقب، وسط احتشاد عشرات الآلاف من جماهير البلوغرانا في شوارع كتالونيا.





ونجح برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني لمصلحته، قبل 4 جولات من نهاية "الليغا" بعد أن رفع رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وعمت احتفالات مجنونة صفوف جماهير برشلونة، بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن النادي الكتالوني، منذ عام 2019.

👋 هنا برشلونة 💙❤️ pic.twitter.com/WngdU1m6R5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 15, 2023 Advertisement

ويعد هذا اللقب الثاني الذي يحرزه برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الراهن، بعد الفوز بكأس السوبر الإسباني في وقت سابق.

وبهذا اللقب، قلص برشلونة الفارق عن ريال مدريد إلى (8) ألقاب، حيث يتربع النادي الملكي على صدارة أكثر الأندية تتويجاً بالليغا على مر التاريخ برصيد 35 لقب. (win win)