4 حلول أمام سان جيرمان للتخلص من نيمار.. ما هي؟

ذكرت صحيفة "سبورت" أنه بات أمام إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 4 حلول متاحة للتخلص، من المهاجم البرازيلي نيمار جونيور.

ويمتد عقد نيمار مع نادي العاصمة الفرنسية إلى صيف 2025، ويهدف النادي إلى بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل 2023 حسب تقارير.

Advertisement

وبحسب "سبورت"، تتمحور الحلول الأربعة حول بيع اللاعب في صفقة مباشرة، أو إعارته مع تسديد نسبة من راتبه، أو إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، أو مبادلته مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، برناردو سيلفا.

وبهدف باريس سان جيرمان للتخلص من نيمار بسبب إصاباته المتكررة وراتبه العالي، حيث يريد النادي الاستثمار في لاعبين واعدين أقل عمرًا، بالنظر إلى اقتراب نجم برشلونة السابق من عامه الـ32. (win win)