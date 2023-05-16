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رياضة

"إنه زومبي".. لاعب كرة قدم شهير يتعرض للتنمر من مدربه!

Lebanon 24
16-05-2023 | 00:00
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ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب ماريو بالوتيلي، قد تعرض للسخرية والتنمر من ديفيد بيتوني، مدرب ناديه سيون السويسري.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى فريق سيون مقابل مليوني جنيه استرليني في الصيف الماضي، وأصبح قائدًا للفريق منذ ذلك الحين.
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ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن بالوتيلي تم استبداله في نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه مع سيرفيت يوم السبت الماضي، والتي خسرها الفريق السويسري بنتيجة 5-0.
وأقال النادي مدربه ديفيد بيتوني صباح الإثنين، وقال المدرب رأيه في بالوتيلي قائلاً: "إنه زومبي خارج الملعب، ماريو بالوتيلي يدمر كل شيء".
وتابع: "إنه الوحيد وليس الفريق كله، لا يجب أن يستمروا في جعله قائدهم إنه يفسد الجو في النادي".
وأضاف: "شخصيًا لا أستطيع تحمل بالوتيلي، داخل النادي يقدره زملاؤه ولديه الكثير من التعاطف بما في ذلك من الجهاز الفني لكن ثلاثة مدربين اصطدموا معه".
وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ستة أهداف هذا الموسم في الدوري في 18 مباراة بعد أن انضم من نادي أضنة دمير سبور التركي.

وكان لماريو بالوتيلي مسيرة مميزة حيث فاز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بالإضافة إلى تألقه مع ليفربول وميلان ولكن تراجع أدائه بعد ذلك كثيرًا. (جول)

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