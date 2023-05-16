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رياضة

كارثة في المكسيك.. قتلى بينهم أطفال في إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم!

Lebanon 24
16-05-2023 | 00:30
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قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزه بولاية هيدالغو في وسط المكسيك.
 
مكتب المدعي العام قال في بيان إن إطلاق النار وقع مساء الأحد في حي سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا.
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وأوضح البيان أن "هجوما مسلحا استهدف ملعب كرة القدم حيث كانت تجري مباراة رياضية عائلية وأوقع ستة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحين"، مؤكداً أن "السلطات فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه".
من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن عددا من الرجال المسلحين، المخمورين على الأرجح أطلقوا النار على المتفرجين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح الشهود أن اثنين من القتلى سقطا على الفور، في حين فارق الأربعة الباقون الحياة في المستشفى متأثرين بجروحهم.

وتنشط عصابات إجرامية عديدة في ولاية هيدالغو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر من العاصمة مكسيكو. (سكاي نيوز)

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