"مثل البراز".. هالاند يثير إشمئزاز الجماهير بأحدث أطباقه بعد المباريات! (صورة)

عرض إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي صورة للوجبة التى تناولها بعد انتصار فريقه على إيفرتون، حيث ساهم بتسجيل هدف في شباك الخصم خلال فوز السيتي بثلاثية دون رد على ملعب جوديسون بارك في الجولة الـ36 من الدوري الإنكليزي.

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وبعد اللقاء، نشر هالاند صورة لوجبة العشاء الخاصة به، أثارت "اشمئزاز" المشجعين، الذين انقسموا بين مستغرب وساخر.





وكتب أحدهم: "هذا مثل البراز"، وقال آخر: "نسى أن يترك كلبه يخرج قبل المباراة"، وغرد ثالث: "هل هذا حتى صالح للأكل؟". وكتب أحدهم: "هذا مثل البراز"، وقال آخر: "نسى أن يترك كلبه يخرج قبل المباراة"، وغرد ثالث: "هل هذا حتى صالح للأكل؟".

ومن المعروف أن هالاند يأكل مثل الدب حيث يستهلك أكثر من 6000 سعرة حرارية في اليوم، حتى أن نظامه الغذائي قد صدم دوين جونسون النعروف بإسم "ذا روك" مصارع وممثل كندي شهير.

وفي وقتٍ سابق من الموسم انتشرت العديد من التقارير عن تفضيلات اللاعب الغذائية والتي ساهمت في لياقته البدنية المذهلة وتألقه الرائع، مثل شرب اللبن وأكل كبدة وقلوب الأبقار بالإضافة إلى أطباق اللازانيا التي يعدها له والده. (جول)