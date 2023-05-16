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رياضة

هكذا يخطف ليفربول مقعد دوري الأبطال

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:00
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صحوة ليفربول المتأخرة بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، قد تكون كافية لانتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن استبعده الجميع من ذلك.

 
 
حقق ليفربول انتصارا مريحا على ليستر سيتي، بنتيجة 3-0، مساء الإثنين، ليبقي على آماله بتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز وتحقيق "المعجزة"، بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ليفربول هذا انتصاره السابع على التوالي في الدوري، ليقرب من فرصة في "خطف" المركز الرابع، والتي قد تتحقق في السيناريو الآتي:


انتصار ليفربول في لقاءيه المتبقيين.
تعثر في مانشستر يونايتد في لقاءين من أصل 3 متبقية. التعثر يعني التعادل أو الهزيمة، فكلاهما سيضع ليفربول في المركز الرابع.
أم السيناريو الآخر، فيتمثل بخطف مقعد نيوكاسل:

انتصار ليفربول في لقاءيه المتبقيين.
خسارة نيوكاسل في لقاء، والتعادل في لقاء آخر، أو الخسارة في لقاءين، من أصل 3 متبقية.
ترتيب الفرق المنافسة على المركز الثالث والرابع:

3- نيوكاسل (66 نقطة من 35 مباراة)

4- مانشستر يونايتد (66 نقطة من 35 مباراة)

5- ليفربول (64 نقطة من 36 مباراة)

6- برايتون (58 نقطة من 34 مباراة)

المباريات المتبقية لكل منهم:

نيوكاسل: برايتون – ليستر سيتي – تشلسي.

مانشستر يونايتد: بورنموث – تشلسي – فولهام.

ليفربول: أستون فيلا – ساوثهامبتون.

برايتون: نيوكاسل – ساوثهامبتون – مانشستر سيتي – أستون فيلا. (سكاي نيوز)
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