دليل آخر على رحيله.. من هو بديل ميسي في "باريس سان جرمان"؟

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كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جرمان استقر بالفعل على بديل لنجمه ليونيل ميسي، في إشارة جديدة إلى أن الأخير لن ينوي تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.وأكد موقع "غول" المتخصص في كرة القدم أن البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنكليزي سيعود إلى الدوري الفرنسي مجددا، ليكون خليفة لميسي في فريق العاصمة بدءا من الموسم المقبل.وهي ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسما سيلفا وباريس سان جرمان، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي الصيف الماضي، لكن مشاكل مالية حالت دون إتمام الصفقة وقتها.وسبق أن تألق سيلفا مع موناكو الفرنسي، مما دفع مانشستر سيتي إلى ضمه عام 2017 ليبدأ مسيرة ناجحة في الدوري الإنكليزي الممتاز. (سكاي نيوز)