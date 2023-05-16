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رياضة

من هو مدرب منتخب أوروغواي الجديد؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 16:00
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أعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي يوم الثلاثاء تعيين الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدرب السابق لفريق ليدز يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مدرباً للمنتخب الوطني بعقد يستمر حتى 2026.

ولم يستلم بيلسا أي منصب تدريبي منذ رحيله عن تدريب ليدز يونايتد قبل 15 شهرا، إذ سيحل بدلاً من دييغو ألونسو الذي انتهى عقده بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة.
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وكان بيلسا قد تولى تدريب منتخب الأرجنتين بين عامي 1998 و2004 كما تولى تدريب منتخب تشيلي لمدة أربعة أعوام.

وقاد بيلسا فريق ليدز يونايتد للصعود مجددا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في عام 2020 وأصبح واحدا من أبرز المدربين في تاريخ النادي، لكنه رحل عن المنصب في شباط 2021 بعد أن تلقى الفريق أربع هزائم متتالية في الدوري.

وستكون أول مهمة كبيرة لمارسيلو بيلسا مع منتخب أوروغواي، قيادة الفريق في بطولة كوبا أميركا المقررة العام المقبل بالولايات المتحدة. (العربية)
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