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رياضة
الإصابة تبعد بن ناصر عن صفوف ميلان لفترة طويلة
Lebanon 24
16-05-2023
|
23:00
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سيغيب لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي خضوعه لجراحة في ركبته تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
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وقال النادي اللومباردي في بيان على موقعه الرسمي: خضع إسماعيل بن ناصر لجراحة في ركبته اليمنى في ليون.
وتابع: أجرى الطبيب برتران سونري كوتيه جراحة ناجحة لإصلاح الضرر الغضروفي بحضور طبيب ميلان ستيفانو ماتزوني. يُقدّر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل. (العربية)
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