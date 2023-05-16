مهمة شبه مستحيلة.. 3 سيناريوهات أمام ليفربول لخطف مقعد في دوري الأبطال

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واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-0 أمس الاثنين في ختام المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع لكن الأخيرين يملكان في جعبتيهما مباراتين مؤجلتين.والفوز هو السابع تواليا لليفربول فواصل بالتالي طرق باب دوري الأبطال أملا في تعثر لصاحبي المركزين الثالث والرابع حيث تتبقى له مباراتان يخوض الأولى على أرضه ضد أستون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثهامبتون الذي سقط إلى دوري "تشامبيونشيب" في 28 الحالي.ونستعرض في هذا الرصد جميع السيناريوهات المتاحة أمام ليفربول لخطف مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا (إما المركز الثالث والرابع على اعتبار أن المركزين الأول والثاني محسومين للمتصدر مانشستر سيتي 85 نقطة ووصيفه أرسنال 81 نقطة):ترتيب الفرق المنافسة على المركز الثالث والرابع:3- نيوكاسل (66 نقطة من 35 مباراة)4- مانشستر يونايتد (66 نقطة من 35 مباراة)5- ليفربول (65 نقطة من 36 مباراة)المباريات المتبقية لكل منهم:نيوكاسل: برايتون – ليستر سيتي – تشيلسي.مانشستر يونايتد: بورنموث – تشيلسي – فولهام.ليفربول: أستون فيلا – ساوثهامبتون.سيناريوهات تأهل ليفربول لدوري الأبطال:فوز ليفربول في مباراتيه المتبقيين (سيرفع رصيده إلى 71 نقطة).تعثر مانشستر يونايتد في لقاءين من أصل 3 متبقية. التعثر يعني التعادل أو الهزيمة، فكلاهما سيضع ليفربول في المركز الرابع (أقصى ما سيصل إليه مانشستر في هذه الحالة هو 71 نقطة حينها سيحسم ليفربول المركز الرابع بأفضلية نسبة الأهداف).فوز ليفربول في مباراتيه المتبقيتين.خسارة نيوكاسل في لقاء، والتعادل في لقاء آخر، أو الخسارة في لقاءين، من أصل 3 متبقية، حينها سيخطف ليفربول المركز الرابع لأن أقصى رصيد سيصل إليه نيوكاسل في هذه الحالة هو 70 نقطة مقابل 71 لـ"الريدز".سيكون هذا السيناريو معقدا جدا وشبه مستحيل، حيث يتوجب على ليفربول الفوز في مباراتيه المتبقيتين بحصص عريضة وتعادل نيوكاسل في مباراتين وفوزه في واحدة.في هذه الحالة سيتساوى ليفربول مع نيوكاسل في عدد النقاط برصيد 71 نقطة لكل منهما وسيحتكمان إلى نسبة الأهداف العامة.في الوقت الحالي يتفوق نيوكاسل على ليفربول في هذا المؤشر، حيث تبلغ نسبة الأول 32+ هدفا مقابل 28+ هدفا للثاني. (روسيا اليوم)