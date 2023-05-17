أصيب بسرطان الخصية.. حارس منتخب النمسا يكشف حالته الصحية

Advertisement

كشف حارس منتخب النمسا لكرة القدم، هاينتس ليندنر أمس الثلاثاء، إصابته بسرطان الخصية.وقال الحارس البالغ من العمر 32 عاما، والذي يلعب لفريق سيونفي الدوري السويسري، إنه سيأخذ استراحة من كرة القدم.وأضاف "لسوء الحظ، أود أن أبلغكم بأن هذا الموسم انتهى بالنسبة لي في سيون والمنتخب الوطني.ونقلت رويترز عن ليندنر قوله "أصبت بورم في خصيتي اليسرى. تعلمون مدى الألم الذي يعتصرني بعد هذا التشخيص. خضعت لجراحة قبل عدة أيام وسارت بشكل جيد للغاية".وأوضح أن الأطباء اكتشفوا الحالة في مراحلها الأولى وإن التوقعات التالية إيجابية.وأضاف "أتطلع إلى استعادة كامل لياقتي وجاهزيتي للعب مرة أخرى بالموسم المقبل".وكان ليندنر الخيار الأول لمدرب النمسا رالف رانجنيك لكنه سيغيب الآن عن المباراتين المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا أمام بلجيكا في 17 حزيران والسويد في 20 تموز. (سكاي نيوز)