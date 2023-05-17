Advertisement

رياضة

أصيب بسرطان الخصية.. حارس منتخب النمسا يكشف حالته الصحية

Lebanon 24
17-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1067740-638199106641902147.png
Doc-P-1067740-638199106641902147.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف حارس منتخب النمسا لكرة القدم، هاينتس ليندنر أمس الثلاثاء، إصابته بسرطان الخصية.

وقال الحارس البالغ من العمر 32 عاما، والذي يلعب لفريق سيونفي الدوري السويسري، إنه سيأخذ استراحة من كرة القدم.

وأضاف "لسوء الحظ، أود أن أبلغكم بأن هذا الموسم انتهى بالنسبة لي في سيون والمنتخب الوطني.
Advertisement

ونقلت رويترز عن ليندنر قوله "أصبت بورم في خصيتي اليسرى. تعلمون مدى الألم الذي يعتصرني بعد هذا التشخيص. خضعت لجراحة قبل عدة أيام وسارت بشكل جيد للغاية".

وأوضح أن الأطباء اكتشفوا الحالة في مراحلها الأولى وإن التوقعات التالية إيجابية.

وأضاف "أتطلع إلى استعادة كامل لياقتي وجاهزيتي للعب مرة أخرى بالموسم المقبل".

وكان ليندنر الخيار الأول لمدرب النمسا رالف رانجنيك لكنه سيغيب الآن عن المباراتين المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا أمام بلجيكا في 17 حزيران والسويد في 20 تموز. (سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-17
09:54 | 2023-05-17
08:10 | 2023-05-17
08:00 | 2023-05-17
04:27 | 2023-05-17
02:00 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website