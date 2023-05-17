"إنتر ميلان" يكرر تفوقه ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

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تمكن فريق إنتر ميلان من التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تلغب على ضيفه ميلان 1 - صفر أمس الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة.ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان 2 - صفر ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - صفر.وتعود آخر مشاركة لإنتر ميلان في المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى عام 2010 حينما توج باللقب في موسم تاريخي حصد خلاله ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.وتقام المباراة النهائية للبطولة في إسطنبول يوم 10 حزيران ، حيث سيلتقي إنتر ميلان مع الفائز من مباراة اليوم الأربعاء التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.(العربية)