لقطع الطريق على "الملكي" مدريد .. برشلونة يتدخل لخطف نجم بايرن ميونخ!

يبحث نادي برشلونة عن التعاقد مع بديل لسيرجيو بوسكيتس بعد تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان مارتن زوبيمندي متوسط فريق ريال سوسييداد الهدف الأول لهذه المهمة، لكن تواجه إدارة النادي صعوبة في قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ 60 مليون يورو.

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وفي الساعات الأخيرة تم طرح اسم يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ على طاولة البلوجرانا، حيث يمثل فرصة محتملة ومثيرة للاهتمام، بعد خروج تقارير ألمانية تؤكد أنه ليس في أفضل حالاته الشخصية في النادي البافاري ويفكر جديًا في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مجلس إدارة برشلونة بجانب المدرب تشافي هيرنانديز معجبون بكيميش، ويرونه بديل أرخص من زوبيمندي كما أنه شخص مناسب لمشروع النادي كونه لاعبًا قياديًا وذو خبرة ويملك شخصية الفوز، وهو أيضًا قائد المنتخب الألماني ويمكنه أن يقدم الكثير خارج الملعب.

لكن من الصعب أن يتمكن برشلونة من ضم كيميش من بايرن ميونخ، حيث أن لديه عقد حتى عام 2025، ومع ذلك إذا كان اللاعب يرغب في الرحيل، فإن النادي الألماني قد يوافق على تسهيل الصفقة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن الاهتمام بكيميش من قبل برشلونة لا يقتصر على الميزات الرياضية فحسب، بل لديه أيضًا علاقات جيدة مع اللاعبين الألمان في الفريق، خاصة مارك أندريه تير شتيجن وزميله السابق روبرت ليفاندوفسكي.

لكن ما قد يعطي الصفقة طابع حماسي ويزيد الأمور صعوبة هو وجود النجم الألماني ضمن خطط ريال مدريد الصيفية لتعويض اعتزال توني كروس بنهاية الموسم القادم. (جول)