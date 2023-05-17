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رياضة

"غير جنسيته".. مهاجم آرسنال يختار الولايات المتحدة على حساب إنكلترا

Lebanon 24
17-05-2023 | 14:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مهاجم آرسنال الإنكليزي المعار إلى رانس الفرنسي فولارين بالوغون، غيَّر جنسيته الرياضية وسيدافع عن ألوان الولايات المتحدة على حساب إنكلترا.
 
وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي: "تمت المصادقة على تغيير الجنسية الرياضية للاعب فولارين جولاولوا بالوغون من إنكلترا إلى الولايات المتحدة".
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وكان بإمكان بالوغون، المولود في نيويورك والذي وصل إلى إنكلترا في سن الثانية من عمره، الدفاع أيضاً عن ألوان نيجيريا، البلد الأصلي لوالديه.
 
 
بدوره، قال بالوغون: "اتخذت قراري بتمثيل الولايات المتحدة بالتشاور مع عائلي".


ودافع بالوغون عن ألوان المنتخب الإنكليزي تحت 21 عاماً، لكن قواعد الـ"فيفا" تسمح للاعبين بتغيير الجنسية الرياضية قبل خوض مباراة رسمية مع المنتخب الوطني الأول.
وازداد اهتمام الولايات المتحدة ببالوغون هذا الموسم بعدما تألق اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مع رينس حيث سجل 19 هدفاً في 34 مباراة.


وسيلعب بالوغون مع الولايات المتحدة الأميركية في دور الأربعة لمسابقة دوري أمم الكونكاكاف ضد المكسيك في لاس فيغاس يوم 15 حزيران المقبل. (bein sports + الحرة)
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