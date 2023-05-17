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رياضة

بيان من رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-05-2023 | 08:10
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 صدر عن رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بطرس بيار الجلخ البيان الآتي:
 
"بعدما تلقيتُ بتاريخ 12 ايار 2023 كتابين من اللجنة الأولمبية الدولية تم الاعتراف بموجبهما بالمقررات الصادرة عن الجمعية العمومية الاستثنائية التي انعقدت في 8 ايار الجاري، ومعترفة بي كرئيس للجنة الاولمبية اللبنانية، ونزع منصب الأمين العام عن العميد (المتقاعد) حسان رستم، ومحو اسمه عن الموقع الالكتروني الرسمي للجنة الأولمبية اللبنانية، واعتبار انتخاب السيد جورج عبود رئيسا عملية غير قانونية وغير شرعية. وبعدما وجهتُ كتاباً الاحد 14 ايار الجاري الى كل المعنيين بكتاب اللجنة الاولمبية الدولية ابلغتهم فيه بضرورة الالتزام بمقررات الجمعية العمومية وموافقة اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي عدم حضورهم الى مقر اللجنة الاولمبية اللبنانية".
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وأضاف: "وبعدما لمستُ ان يوم الاثنين والثلاثاء الفائتين توجّه المعنيون الى المقر ضاربين عرض الحائط بمقررات اللجنة الأولمبية الدولية، وحرصا مني على حماية املاك ومحتويات اللجنة الأولمبية اللبنانية بانتظار ان تكون الاجراءات القانونية التي سأقوم بها اخذت مجراها ومسارها الطبيعي، توجهت مساء الثلاثاء 16 ايار برفقة عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الى مقر اللجنة الأولمبية. وقمت بتغيير قفل المدخل الرئيسي الذي كان مفتاحه بحوزتي من دون اي عملية كسر او خلع، لأتفاجأ بعد رحيلنا برئيس اتحاد التجذيف العميد حسان رستم ورئيس اتحاد المواي تاي السيد سامي قبلاوي ورئيس اتحاد القوة البدنية السيد حسنين مقلّد وعضو اتحاد كرة الطاولة السيد وسام شيري مع بعض الأشخاص يدخلون الى مقر اللجنة الأولمبية وأخذ الصور فيه".
وتابع: "وبناء عليه، سأقوم بمتابعة الموضوع مع كافة المراجع المعنية من اجل تطبيق الشرعة الأولمبية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية والقانون اللبناني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يعبثون بالحركة الأولمبية وبالرياضة اللبنانية".

وكان وسام شيري الموظف المصروف من اللجنة الاولمبية بقرار من الجمعية العمومية، نشر على حسابه "فايسبوك" صورا مع الاشخاص الذين ذكرهم جلخ في بيانه داخل مقر اللجنة ليلا. (الوكالة الوطنية)
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