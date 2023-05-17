ظهور مفاجئ لأشرف حكيمي في ديربي الغضب بين إنتر وميلان (فيديو)

ظهر ظهر المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بصورة مفاجئة على مدرجات ملعب "جوزيبي مياتزا" على هامش مواجهة إنتر ميلان وميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الإنتر 1-0، ليحجز مقعده في نهائي المسابقة الأوروبية الشهيرة.

Hakimi and Perisic at the match. Former inter players🥹 pic.twitter.com/iHKlWs7OI2 — k (@favvshm) May 16, 2023 Advertisement

وكان النجم المغربي حاضراً على المدرجات إلى جانب الكرواتي إيفان بيريسيتش مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث بدا النجمان متفاعلين مع أحداث المباراة، كما أنهما تبادلا الضحك، علمًا أنهما قضيا سنوات رائعة في صفوف إنتر ميلان.





وتفاعل حكيمي مع هدف لاوتارو مارتينيز المسجل في الدقيقة (74)، أكثر من أي هدف آخر أحرزه باريس سان جيرمان هذا الموسم.