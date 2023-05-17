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رياضة

ساعدوا الفريق على الفوز بأكبر الألقاب.. "ليفربول" يعلن رحيل 4 من نجومه

Lebanon 24
17-05-2023 | 16:00
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أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، رحيل روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين عن النادي بنهاية الموسم.

 
وقال ليفربول في بيان: "سيرحل اللاعبون الأربعة ونحن ممتنون لإسهاماتهم. سيبدأ اللاعبون الأربعة فصولا جديدة في مسيرتهم الاحترافية بنهاية موسم 2022-2023، بعدما ساعدوا الفريق على الفوز بأكبر الألقاب".
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ولعب فيرمينو، الذي انضم إلى ليفربول في 2015، إلى جوار محمد صلاح وساديو ماني في خط هجوم ناري. وسجل 80 هدفا في 254 مباراة بالدوري وكانت له مكانة كبيرة بين الجماهير، لكن اللاعب البالغ عمره 31 عاما لم يلعب منذ منتصف أبريل الماضي بسبب إصابة عضلية ويسابق الزمن ليكون جاهزا لآخر مباراة يخوضها ليفربول على ملعبه هذا الموسم، والتي تقام يوم السبت المقبل أمام أستون فيلا.

وخاض ميلنر 330 مباراة مع ليفربول منذ أن انضم إلى النادي في 2015 قادما من مانشستر سيتي، بينما سجل كيتا، الذي انضم من لايبزيغ، 11 هدفا في 129 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول في 2018. وخاض اللاعب البالغ عمره 28 عاما 12 مباراة فقط هذا الموسم بعد تعرضه لإصابات.

هذا وشارك أوكسليد-تشامبرلين في 13 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفربول الذي انضم إلى صفوفه في 2017 قادما من أرسنال. ومنذ ذلك الحين، خاض 146 مباراة وسجل 18 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة. وبعد استضافة أستون فيلا، يختتم ليفربول الموسم بمواجهة ليستر سيتي في 28 أيار.
المصدر: العربية نت
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