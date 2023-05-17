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رياضة

تغريم نادٍ مصري 120 ألف دولار.. والسبب؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:00
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تلقّى النادي الأهلي المصري إخطاراً رسمياً من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتغريمه 120 ألف دولار أي "ما يعادل 3.7 مليون جنيه مصري"، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال السوداني في الأول من نيسان الماضي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
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وكان الهلال السوداني قد تقدم بشكوى ضد "الأهلي" بسبب ما وصفه بتعرض الفريق للعنصرية خلال المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-0 بفضل هدف من محمود كهربا وثنائية حسين الشحات، ليصعد إلى الدور الثاني من المسابقة.
المصدر: العربية نت
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