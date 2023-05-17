"مانشستر سيتي" يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهّل "مانشستر ستي" الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على "ريال مدريد" الإسباني، حامل اللقب، بأربعة أهداف دون رد على ملعب الاتحاد.



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وأحرز برناردو سيلفا هدفه الأول في الدقيقة 23، عندما أرسل له دي بروين تمريرة بينية ماكرة ليسدد من داخل منطقة الجزاء، كرة خدعت الحارس واستقرت في الشباك.

وأضاف سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37، عندما تابع كرة زميله إلكاي جوندوجان المرتدة من الدفاع، برأسه داخل الشباك.





فيما حمل الهدف الثالث توقيع إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.





أما الهدف الرابع فحمل توقيع جوليان ألفاريز.