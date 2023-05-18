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رياضة
سبب سقوط ريال مدريد المدوي أمام مانشستر سيتي كُشف.. هذا ما قاله أنشيلوتي
Lebanon 24
18-05-2023
|
02:00
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أكد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مانشستر سيتي تفوق في كل شيء على فريقه في مواجهتهما أمس الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويستحق التأهل للنهائي.
وجرّد مانشستر سيتي نادي ريال مدريد من لقبه في دوري أبطال أوروبا باكتساحه برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي بعدما تعادل الفريقان ذهابا 1-1.
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وعن أسباب الخسارة، قال أنشيلوتي عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس": "الأمر سهل.. مانشستر سيتي كانوا أفضل منا من بداية المباراة إلى النهاية".
وأضاف "مانشستر سيتي استغلوا الفرص في الشوط الأول وحاولنا في الشوط الثاني ولكن هذا كان مستحيلا، كانوا أفضل منا ويستحقون الفوز".
وأكمل "الوقت ليس مناسبا للحديث عما قيل في السابق، حزين جدا بسبب الخسارة ويجب أن ننظر للموسم القادم في دوري الأبطال".
وبسؤاله عن الرقم القياسي الذي حققه كأكثر مدرب يخوض المباريات في دوري الأبطال، علق المدرب الإيطالي: "لست سعيدا جدا بهذا الأمر، نفوز في بعض الأحيان ونخسر أيضا وأحاول التعلم من الخسارة".
هذا ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 حزيران المقبل مع إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-صفر و1-صفر.(روسيا اليوم)
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