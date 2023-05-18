Advertisement

رياضة

العرض السعودي لميسي يرتفع لراتب "خيالي".. و"برشلونة" في وضع صعب

Lebanon 24
18-05-2023 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1068115-638199970047842007.jpg
Doc-P-1068115-638199970047842007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم جاوم روريس، مؤسس شركة "ميديا برو" للإنتاج، بأن العرض السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس أكثر، في ظل دخول الأرجنتيني في أزمة مع الفريق الفرنسي.
Advertisement

ورغم أن ميسي لم يتخذ قراره حتى الآن، بانتظار انتهاء الدوري الفرنسي أولا الشهر المقبل، تردد اسم برشلونة ناديه السابق في الصورة إلى جانب عرض سعودي قيل سابقا إنه وصل إلى 400 مليون يورو.
وقال رجل الأعمال الإسباني، جاوم روريس في حوار مع إذاعة كادينا سير أن العرض السعودي لليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو لكن قرار ليو الشخصي سيكون عامل الحسم: "أعتقد من الممكن عودته، على الرغم من زيادة العرض السعودي إلى 500 مليون يورو في السنة".

وتابع: "الكل رأى ما حدث مع كريستيانو رونالدو وكيف تسير الأمور بشكل سيئ معه في المملكة. ليو يقول دائما إنه يرغب في العودة لبرشلونة وهذا سيؤثر في قراره".

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقع على عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن إدارة النادي العاصمة الفرنسية قررت عدم تفعيل بند التمديد.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-05-18
23:00 | 2023-05-17
16:56 | 2023-05-17
16:43 | 2023-05-17
16:00 | 2023-05-17
15:24 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website