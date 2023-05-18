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رياضة
"يويفا" يضع الريال بمواجهة الإنتر بنهائي الأبطال.. تغريدة خطأ تُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
18-05-2023
|
05:00
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نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" على تويتر رسما لدوري أبطال أوروبا يظهر أن ريال مدريد سيواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة في مدينة إسطنبول التركية، وذلك قبل ساعات من فوز مانشستر سيتي الساحق على ريال في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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التغريدة المحذوفة الآن تم نشرها قبل ساعتين من مباراة ريال مدريد في نصف النهائي مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أمس الأربعاء.
وعرضت التغريدة التي تم حذفها لاحقا رابطًا لمسابقة للفوز بتذاكر لنهائي الشهر المقبل في اسطنبول.
وأظهرت التغريدة المرفقة برسم "غرافيك" لكأس دوري أبطال أوروبا مع شعاري ريال مدريد وإنتر ميلان على يساره ويمينه، مع نص أسفله: "كن حاضرا للنهائي - اربح التذاكر الآن!"
وجاء في التغريدة نفسها: "تم تأكيد المتأهلين للتصفيات النهائية وتم تحديد المكان. أجب عن 5 أسئلة بشكل صحيح لتحصل على فرصة للتوجه إلى اسطنبول!"
من الواضح أن "اليويفا" قد استبق النتيجة، الأمر الذي دفع مشجعي الستيزنز للسخرية والتعليق بأن الفريقين تأهلا للنهائي أمام الإنتر بعد أن أعادوا نشر التغريدة ولكن بشعار مانشستر سيتي.
وكان مانشستر سيتي فاز في على ريال مدريد في لقاء العودة على ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون مقابل، بعد أن تعادلا ذهابا في مدريد بهدف لكل منهما، ويتأهل السيتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.
وفي مباراة أمس الأربعاء، تفوق سيتي على بطل أوروبا حيث سجل برناردو سيلفا هدفين في الشوط الأول ليقدم أداءً مثيراً، وسجل إيدير ميليتاو أيضًا هدفا بنيران صديقة قبل أن يضيف جوليان ألفاريز هدفًا آخر متأخرًا حيث حقق سيتي فوزًا شاملاً 4-0 على استاد الاتحاد ليقوده لخوض المباراة النهائية في إسطنبول الشهر المقبل.
وسيلتقي سيتي مع إنتر ميلان في النهائي بعد فوزه على غريمه التقليدي ميلان في نصف النهائي 3-صفر في مجموع المباراتين، وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الوحيد في إياب يوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو.
وستقام المباراة النهائية لهذا العام على استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول يوم 10 حزيران. (سكاي نيوز)
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