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رياضة

محمد صلاح يهدد أبرز رقم لمحرز في الدوري الإنكليزي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:00
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يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تحطيم أحد الأرقام القياسية لنظيره الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، الخاصة بمسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز كبير على ليستر سيتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت يوم الإثنين الماضي على ملعب كينغ باور، في ختام الجولة السادسة والثلاثين من "البريميرليغ".
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مساهمات صلاح في هذه المباراة لم تأت عن طريق التسجيل بل الصناعة، حيث كان صاحب التمريرات الحاسمة الثلاث، التي سجل منها زميله كورتيس جونز (2) وترينت ألكسندر أرنولد (1) أهداف ليفربول الثلاثة.

ورفع صلاح عدد تمريراته الحاسمة في الدوري الإنكليزي إلى 62، وذلك في جميع المباريات التي خاضها مع فريقي تشيلسي وليفربول على التوالي.

وأكدت صحيفة lagazettedufennec الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أن هذه الحصيلة تقرّب صلاح من أحد الأرقام القياسية التي يملكها محرز.

وساهم محرز في صناعة 65 هدفاً لزملائه في ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وعليه فإن النجم المصري على بعد 4 أهداف فقط من أجل تجاوز نظيره الجزائري.

ومن المتوقع أن يشتعل التنافس بين صلاح ومحرز في هذا الجانب في هذا الموسم، مع بقاء مباراتين لليفربول (أستون فيلا، ساوثهامبتون) وثلاث لمانشستر سيتي (تشيلسي، برايتون، برينتفورد)، وقد يتأجل الصراع بينهما إلى الموسم المقبل 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

رقم مميز لمحمد صلاح
في هذه الأثناء، ذكرت شبكة opta المتخصصة في بيانات وإحصائيات اللاعبين، أن صلاح بات رابع لاعب في الدوري الإنكليزي، يقدم ثلاث تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بالموسم الحالي 2022-2023.(عربي بوست)

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