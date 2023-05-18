ماذا قال غوارديولا بعد إقصاء ريال مدريد برباعية؟

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علق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه الكاسح ضد ريال مدريد، الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقال غوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: الآن سننام ونحن مرتاحين، ثم بعد ذلك نستعد لمباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي، يجب ألا ننسى أننا يجب أن ننتصر في هذه المباراة للفوز باللقب الثالث في البريميرليغ".وتابع: "الفوز في مباراة اليوم يدل على قوة مانشستر سيتي، لكن هناك تفصيلة لا يمكن أن تصدق خاصة بهذا الفريق، إنهم متواضعون للغاية ويأخذون كل منافسة على محمل الجد".وأضاف: "بالطبع أنا سعيد للغاية، كل من في مانشستر سعيد بما حدث، لكن لا أظن أن هذه المباراة هي الأفضل لي مع السيتي، عشت مباريات رائعة كثيرة، لكن الفارق فقط أن خصمنا كان ريال مدريد وأنها كانت بوابتنا لنهائي الأبطال".وقال غوارديولا: "لعبنا اليوم بآلام الماضي، خضنا اللقاء بطعم مرير لخسارة الموسم الماضي، لذلك انفجر الفريق ولم يدخر أي لاعب جهده في الميدان".وتابع: "نحن قريبون من تحقيق هذا الإنجاز، لكن دعنا نفكر أولا في النهائيين ضد جارنا مانشستر يونايتد في نهائي الكأس، وفريق إيطالي في نهائي دوري الأبطال".وختم قائلا: "يمكن للاعبين التفكير في هذا الوضع وتصوره، لديهم شعور جيد نحو هذا الأمر، نحن على بعد ثلاث مباريات من تحقيق الثلاثية". (روسيا اليوم)