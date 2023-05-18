بالفيديو... الكشف عن شعار كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن شعار بطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر إقامتها في كندا وأميركا والمكسيك.وجاء ذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم الخميس، حضره رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو وعدد من نجوم كرة القدم.وامتزج التصميم الجديد بشكل مبسط، بين صورة كأس العالم وسنة إجراء البطولة 2026.كما جرى خلال الحفل إطلاق حملة #WeAre26، التي ستتيح للأفراد والأماكن والمجتمعات فرصة لعب دور مهم في ترويج العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026.وقال إنفانتينو، في كلمة له خلال الحفل: "هي صرخة مدوية تعبر عن اللحظة التي تتعالى فيها أصوات ثلاث دول وقارة بأكملها لتقول بصوت واحد: نحن متحدون كأسرة واحدة للترحيب بالعالم وتنظيم النسخة الأكبر والأفضل والأكثر شمولا في تاريخ كأس العالم".وأضاف: "ستتيح هذه البطولة لكل بلد مضيف ولكل منتخب مشارك تدوين صفحته الخاصة في كتب تاريخ المونديال، وما هذه العلامة التجارية الفريدة إلا محطة من المحطات الرئيسية في الطريق إلى نسخة 2026".ومن المنتظر أن تكشف اللجنة المنظمة للمونديال عن العلامة التجارية الرسمية لكل مدينة من المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة يوم 18 أيار الجاري، مما سيعزز طابع التنوع الذي تتسم به أول نسخة تضم 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.وستقام النسخة القادمة من كأس العالم في حزيران وتموز 2026، وسيتم تتويج الأبطال يوم الأحد 19 تموز 2026. (روسيا اليوم)