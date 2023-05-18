سلوان صادر قدم كتابه عن أصول حل المنازعات امام محكمة التحكيم الرياضية

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قدم المحامي سلوان صادر كتابه "أصول حل المنازعات الرياضية امام محمكة التحكيم الرياضية الدولية"، في حفل في قاعة الاحتفالات من" بيت المحامي" لنقابة المحامين في بيروت، بدعوة من نقابة المحامين في بيروت والمنشورات الحقوقية صادر.وحضر رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ، المحامي ابراهيم الشويري ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، وشخصيات.وتحدث النقيب كسبار عن عمل نقابة المحامين في دعم وتشجيع العمل البحثي والأكاديمي للمحامين تطويرا للتشريع اللبناني، منوها "بجهود صادر في تزويد المكتبة القانونية اللبنانية بأول كتاب قانوني أكاديمي يعنى بحل النزاعات الرياضية، "وهو مكسب لكل باحث وقانوني ورياضي".ثم كلمة المؤلف صادر وتضمنت شرحا بلغة قانونية مبسطة لاهم فصول الكتاب ومراحل تأليفه، شاكرا كل من سانده في كفاحه لإنجاز كتابه القانونين "لا سيما دعم رئيس اتحاد التايكوندو الدكتور ظريفة الذي شهد أولى نجاحاتي الرياضية، ومساندة نقابة المحامين بشخص نقيبها ناضر كسبار، واسناده رئاسة لجنة قانون الرياضة في النقابة الي". كنا شكر مدرسته الأولى وناديه مون لاسال بشخص جهاد سلامة وفادي نابلسي لاحتضانهما أحلام شبابه. والشكر الختامي الى دار صادر للمنشورات الحقوقية بشخص النقيب جوزف صادر والمحامي راني صادر التي فتحت امامه باب اطلاق كتاب قانون رياضي لبناني. (الوكالة الوطنية)