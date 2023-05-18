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رياضة

عقوبة بحق مدرب "ليفربول".. ماذا تقرّر بشأنه؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:59
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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوم الخميس، إيقاف يورعن كلوب مدرب ليفربول لمباراة واحدة، قبل جولتين من نهاية الدوري المحلي.

وكانت عقوبة كلوب الإيقاف لمباراتين، ولكن تم تعليق الإيقاف الخاص بالمباراة الثانية حتى نهاية الموسم المقبل، في حال لم يرتكب أي انتهاكات أخرى في تلك الفترة.
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وتمت معاقبة كلوب بعد التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن الحكم بول تيرني، عقب الفوز الدرامي لليفربول على حساب توتنهام (4-3)، في 30 نيسان الماضي.

وتلقى كلوب بطاقة صفراء في تلك المباراة بعدما احتفل بطريقة "مخجلة" بهدف لاعبه ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بمواجهة الحكم الرابع جون بروكس، قبل اتهامه حكم الساحة بول تيرني بمحاولة "الثأر ضد ليفربول"، بعد المباراة.

وتأتي معاقبة كلوب في وقت حاسم لليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الخامس قبل نهاية المسابقة بجولتين، برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد الثالث والرابع على الترتيب، مع خوضه مباراة أكثر.

ومن المقرر أن يغيب المدرب الألماني عن مباراة أستون فيلا، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
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